Helicóptero com três ocupantes desaparece na Floresta Amazônica

Um helicóptero com três ocupantes desapareceu, na tarde da última quarta-feira (16), na Floresta Amazônica do Amapá, segundo a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

A tripulação era composta pelo engenheiro da Funai José Francisco Vieira, pelo comandante Tenente Coronel Josilei Gonçalves de Freitas e um mecânico, identificado apenas como Gabriel.

O grupo saiu do polo base Bona, na Aldeia Maritepu, com destino à capital do Amapá, Macapá – uma viagem de cerca de duas horas. Ainda segundo a Funai, a equipe fazia a inspeção de pistas de pouso na região do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque.

O helicóptero, pertencente à empresa Sagres, foi contratado pelo DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) Amapá e Norte do Pará.

Em nota, a Funai informou que não há informações relativas à localização da aeronave ou dos passageiros. A fundação também destacou que as buscas continuam sendo feitas pelos órgãos responsáveis.

