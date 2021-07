Homem arranca seringa das mãos de enfermeira e aplica vacina sozinho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem arrancou a seringa das mãos da enfermeira e aplicou a vacina em seu braço, sozinho, em Eusébio, cidade localizada a cerca de 23 km de Fortaleza (CE). Em nota, a prefeitura do município lamentou o episódio e disse ter orientado a equipe a ficar mais atenta para evitar e coibir incidentes semelhantes.

No vídeo, que viralizou pelas redes sociais, o homem —que não teve identidade revelada— aparece ao lado de duas enfermeiras quando, de repente, arranca a seringa das mãos da profissional, aplica no braço e vai embora. A profissional tenta evitar a aplicação, mas não consegue: “Não, não”, diz a enfermeira. Surpreendida com a atitude do rapaz, ela se queixa com a colega.

Em comunicado, a prefeitura de Eusébio diz ter o registro da pessoa pela ficha preenchida na triagem e que considera o ato “inadequado, imprudente, perigoso e ainda desrespeitoso para com a vacinadora, profissional apta para realizar a aplicação da vacina”.

“A atitude é portanto lamentável, reprovável e ainda expôs o próprio executante a risco de acidente, pela forma inadequada que foi executado, quando por exemplo, poderia ter havido ruptura (o que não houve) da agulha no braço do mesmo”, diz trecho da nota.

“Estaremos mais atentos para coibir e evitar incidentes outros semelhantes a este, que como dito é reprovável, e será notificado o registro de ‘incidente de vacinação’, informado à Coordenação Estadual de Imunização”, conclui.

