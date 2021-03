Homem com covid é preso por passar saliva em maçanetas de carros

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem de 49 anos, diagnosticado com covid-19, foi preso duas vezes pela BM (Brigada Militar), em um intervalo de 48 horas, após ser flagrado passando a mão com saliva em maçanetas de carros estacionados em Planalto e Iraí, no Rio Grande do Sul.

A primeira prisão aconteceu na quarta-feira (3), em Planalto, a 388 quilômetros de Porto Alegre. Funcionários da prefeitura viram o homem cuspindo nas mãos e as passando nas maçanetas dos carros no estacionamento. A atitude levantou a hipótese de que o suspeito estaria infectado com o novo coronavírus. Os fiscais da vigilância foram acionados e levaram o homem para realizar o teste de covid-19. O resultado deu positivo.

“Ele estava andando nas ruas da cidade e veio até o estacionamento da prefeitura, cuspindo na mão e passando nos carros. Os fiscais que atuam contra a covid-19 foram chamados. O teste deu positivo e com isso acabou sendo preso. Precisamos fazer uma ação de limpeza na área para diminuir o risco de infecção às outras pessoas”, disse Patrícia Zanela, primeira-dama de Planalto e que atua na assessoria de comunicação da prefeitura.

Um vídeo obtido pelo UOL mostra o homem passando a mão em uma maçaneta de um carro estacionado no Centro de Planalto. Ele aparece andando calmamente com a máscara na altura do queixo antes de passar a mão esquerda na porta do lado do motorista. Após tocar no veículo, o homem olha para trás como se estivesse tentando verificar se estava sendo visto.

O homem foi detido pela Brigada Militar e levado à delegacia de Polícia Civil de Planalto. Ele assinou um termo circunstanciado e recebeu a recomendação para permanecer em isolamento para não expor outras pessoas ao vírus.



Segundo a BM, o homem furou o isolamento, sendo flagrado ontem por moradores em Iraí, cidade vizinha de Planalto, praticando a mesma atitude. Após a segunda prisão em flagrante, fiscais da prefeitura o acompanharam até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde permanecerá em isolamento em uma ala para pacientes com covid-19.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil de Planalto. O delegado Ercílio Carletti informou ao UOL que o homem é investigado por “infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”, previsto no artigo 268 do Código Penal.

“Temos procedimentos abertos, sendo um por Planalto já instaurado para apurar o caso. Ele responde pelo artigo 268 do Código Penal e é investigado por outros crimes a serem definidos durante a apuração do inquérito”, confirmou o delegado.

O homem não quis se manifestar em depoimento à Polícia Civil.

*Fonte: UOL