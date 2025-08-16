Homem condenado por matar filho com cabo de videogame é preso após 18 anos foragido

A Polícia Civil de São José do Rio Preto prendeu, na quinta-feira (14/8), um homem de 66 anos condenado pelo assassinato do próprio filho, ocorrido em 1998. A vítima tinha apenas 14 anos e foi estrangulada com um cabo de videogame. O criminoso estava foragido desde 2007.

Segundo as investigações, o homem tentou reatar o relacionamento com a mãe do adolescente. Após ser rejeitado, decidiu se vingar matando o próprio filho. As autoridades concluíram que a vítima foi dopada e não teve chance de defesa.

A captura aconteceu após informações indicarem que o foragido estaria em Minas Gerais. Policiais localizaram o homem pescando em um rancho em Carneirinho, a cerca de 230 quilômetros de São José do Rio Preto. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Iturama para os procedimentos legais.

O mandado de prisão estava prestes a prescrever em 2026, o que poderia permitir que o criminoso escapasse da punição. Com a prisão, a Justiça garante que ele cumprirá a pena prevista pelo assassinato do filho.