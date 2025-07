Homem é agredido após chamar Lula de “ladrão” durante evento; assista

Notícias do Brasil – Um evento público do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Osasco, na Grande São Paulo, foi marcado por uma confusão nesta sexta-feira (25). Durante o discurso de Lula, um homem interrompeu a fala chamando o presidente de “ladrão” e mencionando a passagem do petista pela prisão. A situação gerou tumulto no local e terminou com o manifestante sendo agredido por dois apoiadores do presidente antes de ser retirado.

O homem, cuja identidade não foi revelada, gritou: “Alguém tem que avisar que ele também é ladrão, e que ele já foi preso”. Após a intervenção, ele foi contido por simpatizantes de Lula e, mesmo sob escolta da PF, saiu gritando “e a democracia?”, enquanto era conduzido para fora do local.

URGENTE – Homem chama Lula de ladrão, é agredido e expulso de evento pic.twitter.com/gLold1b9Gn — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) July 25, 2025

No momento da interrupção, Lula falava sobre o aumento nos casos de roubo de celulares em grandes centros urbanos. O discurso foi pausado por alguns segundos, mas o presidente retomou a fala logo em seguida.

VÍDEO: Homem chama Lula de 'ladrão' e é retirado de evento do governo em Osasco. https://t.co/XO2pOKEtHX pic.twitter.com/a1EVMYExZd — BLOGDOBG (@BlogdoBG) July 25, 2025

Lula, sem citar diretamente o manifestante, comentou a situação com tom crítico e afirmou que não aceitará provocações em seus eventos.

“Se teve aqui presente um provocador, nas coisas que eu fizer, provocador não tem a menor chance. Porque nós não aceitamos provocação e não fazemos o jogo rasteiro dos adversários. Nós estamos aqui fazendo política”, disse o presidente.

O petista também destacou seu histórico de respeito aos adversários políticos e mencionou seu atual vice, Geraldo Alckmin, com quem já disputou eleições no passado.

“Nesses meus 80 anos, eu nunca briguei com ninguém. Eu fui candidato muitas vezes e nunca desrespeitei ninguém”, afirmou.