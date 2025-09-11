A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Homem é atingido por dois tiros de borracha ao tentar invadir Planalto durante a madrugada

Os tiros atingiram o homem no quadril e na perna.

11/09/2025 às 00:30

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um homem tentou invadir o Palácio do Planalto por volta das 3h30 da madrugada desta quarta-feira, 10. Ao transpassar objetos que impedem a entrada de pessoas até a rampa presidencial, ele foi atingido por dois tiros de bala de borracha por agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

PUBLICIDADE

Segundo fontes ligadas à Polícia Federal, o homem é um catarinense de 54 anos, chamado Leonildo dos Santos Fulgieri.

Leia também: Charlie Kirk, aliado de Trump, morre após ser baleado em universidade nos EUA; assista

PUBLICIDADE

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), antes de ser atingido pelos disparos, os agentes do GSI fizeram um pedido verbal para que o homem não se aproximasse do final da rampa do Palácio do Planalto. Os tiros atingiram Leonildo no quadril e na perna.

Após ser detido, o homem foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele deve ser interrogado sobre eventuais motivações para invadir a sede do Executivo.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Filhos de Bolsonaro exaltam voto de Fux nas redes sociais e pedem anulação de julgamento

Fux acolheu preliminares que poderiam anular o julgamento se ele for acompanhado por mais dois ministros na Primeira Turma do STF.

há 11 minutos

Manaus

Força-tarefa elimina mais de 230 lixeiras clandestinas em Manaus em apenas uma semana

A ação é parte de uma estratégia intensificada desde julho para reduzir os impactos ambientais.

há 32 minutos

Mundo

Espanha prende torcedor suspeito de racismo contra Mbappé

Polícia Nacional detém suspeito após registros da TV.

há 2 horas

Manaus

Passageira morre após moto derrapar e ser atingida por carro em Manaus

Motocicleta derrapou ao desviar de acúmulo de lixo.

há 2 horas

Manaus

Ipaam resgata 28 animais silvestres em Manaus durante o mês de agosto

Operações acionadas por moradores retiram 28 silvestres de risco.

há 3 horas