Homem e duas crianças morrem em acidente de carro em rodovia

Redação AM POST

Um acidente de trânsito matou três pessoas na noite deste domingo (2) na RS-155 em Ijuí, na Região Noroeste. As vítimas são um homem de 36 anos e duas crianças, de 11 e 4 anos.

O caso aconteceu no km 13 da rodovia, na localidade de Chorão, interior do município, por volta das 21h. Os três estavam em um veículo Astra, com placas de Ijuí. O motorista teria perdido o controle, saído da pista e batido em árvores.

O condutor foi identificado como Fernando Jair da Rosa, 36 anos, e as crianças eram as duas filhas dele. Fernando morreu no local, enquanto as meninas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto-Socorro em Ijuí, mas morreram logo após dar entrada no hospital.

Rosa era ex-coordenador de trânsito do município de Ijuí e filiado ao PDT na cidade. A Secretaria Municipal de Educação emitiu nota em que lamenta a tragédia.