Homem é flagrado em blitz dirigindo carro sem os bancos dianteiros

Um homem, ainda não identificado, foi flagrado, na última sexta-feira (28), dirigindo um Volkswagen Gol G3 sem os bancos dianteiros em Pato Branco, no Paraná. No lugar do assento, ele conduzia o veículo sentado em uma cadeira de praia.

Durante a abordagem, o suspeito também não passou no teste do bafômetro, foi multado em R$ 2,9 mil e teve a carteira de motorista suspensa. Segundo o Código de Trânsito, toda alteração significativa no veículo deve receber autorização prévia do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A falta desses componentes também implica em situações de risco, como a falta do cinto de segurança ou de alguma estrutura que possa proteger o motorista em casos de acidente.

Redação AM POST