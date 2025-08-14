A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Homem é flagrado fazendo sexo com cadela no meio da rua

Animal foi resgatado com ferimentos e recebeu cuidados de ONG de proteção; suspeito foi autuado por maus-tratos.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 18:48 - Atualizado em 14/08/2025 às 19:27

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um idoso de 81 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (13), acusado de praticar ato de zoofilia com uma cadela no município de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu a poucos metros de uma escola e causou revolta entre moradores da região.

PUBLICIDADE

Segundo testemunhas, o homem foi visto circulando com o animal desde as primeiras horas do dia. Já no período da tarde, ele teria sido flagrado em frente a uma residência, com as calças abaixadas, em uma posição sugestiva de ato sexual com a cadela.

Leia também: Incêndio devasta casa no bairro Alvorada em Manaus

O animal apresentava ferimentos visíveis na região genital. Apesar das evidências, o suspeito negou que tivesse mantido relações sexuais com a cadela.

PUBLICIDADE

A cadela foi resgatada por uma ONG de proteção animal, que prestou os primeiros cuidados veterinários.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e conduziram o idoso à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde ele foi autuado por maus-tratos a animais, crime previsto na legislação brasileira.

O caso seguirá sob investigação para apurar todos os detalhes e circunstâncias da ocorrência.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Noiva de Oruam visita rapper pela primeira vez desde prisão e desabafa: “Nunca perde o sorriso”

Fernanda Valença disse estar aliviada após encontrar o noivo e garantiu que o rapper está bem e mantendo o bom humor.

há 8 minutos

Amazonas

Pré-Vest UEA promove 3º Aulão Interativo com foco em História, Física, Literatura e Filosofia

As aulas serão transmitidas ao vivo pelo aplicativo do Pré-Vest UEA, pelo Instagram do projeto e pelo canal da UEA no YouTube.

há 51 minutos

Amazonas

Adolescente de 14 anos fica em estado grave após queda no Bumbódromo de Parintins

Acidente no Bumbódromo deixa adolescente de 14 anos internada com traumatismo cranioencefálico e fraturas graves.

há 1 hora

Mundo

Trump critica Brasil como “péssimo parceiro comercial” e defende Bolsonaro durante coletiva na Casa Branca

O presidente norte-americano também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “homem honesto”.

há 1 hora

Brasil

Alexandre de Moraes pede que Zanin marque julgamento de Bolsonaro

Cabe à Primeira Turma do STF decidir sobre a responsabilidade criminal dos acusados.

há 1 hora