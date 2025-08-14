Homem é flagrado fazendo sexo com cadela no meio da rua

Notícias do Brasil – Um idoso de 81 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (13), acusado de praticar ato de zoofilia com uma cadela no município de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu a poucos metros de uma escola e causou revolta entre moradores da região.

Segundo testemunhas, o homem foi visto circulando com o animal desde as primeiras horas do dia. Já no período da tarde, ele teria sido flagrado em frente a uma residência, com as calças abaixadas, em uma posição sugestiva de ato sexual com a cadela.

O animal apresentava ferimentos visíveis na região genital. Apesar das evidências, o suspeito negou que tivesse mantido relações sexuais com a cadela.

A cadela foi resgatada por uma ONG de proteção animal, que prestou os primeiros cuidados veterinários.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e conduziram o idoso à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde ele foi autuado por maus-tratos a animais, crime previsto na legislação brasileira.

O caso seguirá sob investigação para apurar todos os detalhes e circunstâncias da ocorrência.