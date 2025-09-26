Homem é morto a tiros dentro de academia na Rocinha

Notícias do Brasil – Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (26/09) dentro de uma academia localizada na comunidade da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo as informações iniciais, a vítima não possuía cadastro de aluno no estabelecimento. O crime ocorreu por volta das 10h, no interior do local voltado à prática de atividades físicas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes foram acionadas para atender à ocorrência de homicídio dentro da academia. Ainda segundo a corporação, a vítima foi atingida por disparos na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O autor dos disparos seria aluno do estabelecimento e fugiu logo após o ataque, antes da chegada dos agentes de segurança.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação e realiza diligências para localizar o autor e esclarecer a motivação do crime. Agentes devem ouvir testemunhas e levantar imagens e informações que ajudem a reconstituir a dinâmica do ocorrido. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre possíveis linhas de apuração ou circunstâncias que tenham antecedido os tiros.

Até a publicação desta matéria, a identidade da vítima não havia sido confirmada oficialmente. A administração da academia e a comunidade do entorno não se manifestaram sobre o caso nas informações divulgadas até agora. A PM reforça que denúncias anônimas podem auxiliar na identificação do suspeito e no avanço das investigações conduzidas pela DHC.