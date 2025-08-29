Homem é morto a tiros em supermercado após discussão

Notícias do Brasil – Um homem, identificado como Felipe de Moraes de Oliveira, de 29 anos, foi morto a tiros após uma discussão dentro de um supermercado em Santo André, na Grande São Paulo, na última terça-feira (26/8). Artesão, artista multicultural e capoeirista, Felipe estava acompanhado de sua cadela, Zuri, no momento do confronto.

PUBLICIDADE

Segundo testemunhas, a confusão começou quando ele passou pelo caixa com o animal no colo. Imagens de câmeras de segurança registram o momento em que Felipe discute com um funcionário, colocando a cadela no chão e levantando a camiseta para mostrar que não estava armado. Após um empurrão e um chute desferido por Felipe, o funcionário sacou uma arma e disparou contra ele, atingindo-o no abdômen. Mesmo ferido, Felipe conseguiu proteger o cachorro e buscar ajuda em uma farmácia próxima, mas não resistiu.

Leia também: PF destrói 8 mil pés de maconha em operação no interior do Amazonas

PUBLICIDADE

O autor do disparo se apresentou à polícia e teve a prisão temporária decretada por 30 dias. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o homem não possui ligação com forças de segurança, e a arma utilizada não foi entregue até o momento.

Familiares da vítima afirmam que o crime foi motivado por racismo, destacando que o supermercado não tinha sinalização proibindo a entrada de animais. Nas redes sociais, o caso gerou indignação, e a fachada do estabelecimento foi pichada com a frase: “+1 Assassinato. Justiça já”.

O episódio também provocou reação política. A Bancada Feminista do PSOL solicitou ao Ministério Público acompanhamento das investigações e sugeriu o fechamento do supermercado, argumentando que a morte reflete o racismo estrutural que afeta jovens negros no país.