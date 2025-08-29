A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Homem é morto a tiros em supermercado após discussão

Vítima, artista e capoeirista, foi atingida no abdômen e não resistiu.

Por Beatriz Silveira

29/08/2025 às 19:04 - Atualizado em 29/08/2025 às 19:23

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um homem, identificado como Felipe de Moraes de Oliveira, de 29 anos, foi morto a tiros após uma discussão dentro de um supermercado em Santo André, na Grande São Paulo, na última terça-feira (26/8). Artesão, artista multicultural e capoeirista, Felipe estava acompanhado de sua cadela, Zuri, no momento do confronto.

PUBLICIDADE

Segundo testemunhas, a confusão começou quando ele passou pelo caixa com o animal no colo. Imagens de câmeras de segurança registram o momento em que Felipe discute com um funcionário, colocando a cadela no chão e levantando a camiseta para mostrar que não estava armado. Após um empurrão e um chute desferido por Felipe, o funcionário sacou uma arma e disparou contra ele, atingindo-o no abdômen. Mesmo ferido, Felipe conseguiu proteger o cachorro e buscar ajuda em uma farmácia próxima, mas não resistiu.

Leia também: PF destrói 8 mil pés de maconha em operação no interior do Amazonas

PUBLICIDADE

O autor do disparo se apresentou à polícia e teve a prisão temporária decretada por 30 dias. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o homem não possui ligação com forças de segurança, e a arma utilizada não foi entregue até o momento.

Familiares da vítima afirmam que o crime foi motivado por racismo, destacando que o supermercado não tinha sinalização proibindo a entrada de animais. Nas redes sociais, o caso gerou indignação, e a fachada do estabelecimento foi pichada com a frase: “+1 Assassinato. Justiça já”.

O episódio também provocou reação política. A Bancada Feminista do PSOL solicitou ao Ministério Público acompanhamento das investigações e sugeriu o fechamento do supermercado, argumentando que a morte reflete o racismo estrutural que afeta jovens negros no país.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Pará

Idoso é preso no Pará suspeito de agredir filho recém-nascido e esposa em resguardo

Polícia Militar prendeu o idoso após moradores tentarem linchá-lo.

há 6 segundos

Amazonas

Prefeito de Tefé, Nicson Marreira, é alvo de multa após TCE-AM reprovar contas de convênio com a Sepror

Segundo o relator, conselheiro Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, as contas apresentadas foram consideradas ilegais.

há 35 minutos

Amazonas

’Um novo marco em Parintins’, Maria do Carmo comemora primeira turma de Medicina do Baixo Amazonas

A chegada do curso de Medicina em Parintins promete transformar o Baixo Amazonas com mais saúde, empregos e oportunidades para a população.

há 1 hora

Amazonas

Prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel, é alvo de nova denúncia no TCE-AM por supostas irregularidades na gestão

A decisão foi divulgada no diário oficial da Corte de Contas.

há 1 hora

Polícia

Homem usa terçado em briga violenta no Centro de Manacapuru; assistir

Imagens mostram confronto com uso de terçado e pedras.

há 1 hora