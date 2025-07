Homem é preso acusado de matar a própria mãe e tentar simular crime sexual

Notícias do Brasil – A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta sexta-feira (25), Matteos França Campos, de 32 anos, acusado de assassinar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos. O crime ocorreu no último domingo (20), em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a polícia, Matteos confessou o homicídio durante depoimento. Ele afirmou que o assassinato aconteceu após uma briga com a mãe por causa de dívidas acumuladas com apostas e empréstimos. O corpo de Soraya foi encontrado próximo a um viaduto, coberto por um lençol, seminu e com sinais de violência e queimaduras.

PUBLICIDADE

Leia mais: MP-AM pede prisão de policiais acusados de estuprar mulher indígena com bebê preso na cela

A investigação aponta que Matteos tentou despistar as autoridades ao simular um crime de natureza sexual, na tentativa de afastar a suspeita sobre si. Inicialmente, ele chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando que a mãe havia desaparecido após não responder às mensagens. Também foi ele quem identificou o corpo no Instituto Médico Legal (IML) e participou do enterro, aparentando estar emocionalmente abalado.

A prisão preventiva de Matteos foi decretada, e ele permanece à disposição da Justiça. O caso continua sendo investigado.