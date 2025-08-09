A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso após espancar e jogar namorada de carro em movimento

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima é agredida com vários socos.

Por Natan AMPOST

09/08/2025 às 13:55 - Atualizado em 09/08/2025 às 14:00

Notícias do Brasil – Um crime de extrema violência chocou moradores de Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal, neste sábado (9/8). Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após espancar brutalmente a namorada, de 20 anos, e jogá-la para fora de um carro em movimento. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima é agredida com vários socos no rosto antes de ser arremessada para a rua.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 5h, após a jovem enviar mensagens de socorro para amigos. Testemunhas relataram que, ao se aproximarem, viram a vítima dentro do veículo com o agressor. Durante o trajeto, próximo a um restaurante, ele teria passado a insultá-la, chamando-a de “vagabunda” e “puta”. Em seguida, desferiu três socos violentos contra seu rosto e a empurrou para fora do carro, ainda em movimento.

A jovem caiu próximo ao meio-fio, desmaiada, e foi socorrida por pessoas que passavam pelo local. As imagens do circuito de segurança mostram o momento do impacto e a queda da vítima, evidenciando a gravidade da agressão.

Após o crime, o autor fugiu para um apartamento nas proximidades. Ao perceber a chegada da polícia, trancou-se no imóvel, obrigando os militares a arrombarem a porta para efetuar a prisão. O homem estava visivelmente embriagado e precisou ser algemado para ser contido.

Segundo o delegado Yasser Yassine, responsável pelo caso, o agressor foi autuado por lesão corporal em ambiente doméstico e familiar, ameaça, injúria e violência psicológica. “Ele poderá pegar até 7 anos de prisão”, afirmou.

As investigações revelaram que a vítima já havia registrado ocorrência contra o mesmo homem em junho de 2025, solicitando medidas protetivas. No entanto, no dia 4 de agosto, ela pediu a revogação, alegando que o relacionamento havia melhorado.

O suspeito possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e perturbação do sossego. Ele segue detido e responderá no âmbito da Lei Maria da Penha. O caso reacende o debate sobre a importância de manter medidas protetivas e denunciar agressões em relacionamentos abusivos.

Relacionadas

