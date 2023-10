Um homem de 29 anos, identificado como Guilherme Gabriel Martins, foi preso após invadir o altar de uma igreja evangélica durante um culto no último domingo (15) em Nova Itaparica, Vila Velha, na Grande Vitória. O suspeito pegou uma bandeira de Israel que estava no local e ameaçou matar o pastor e os fiéis presentes.

Testemunhas relatam que o homem também quebrou alguns objetos que estavam no altar e tentou agredir o pastor, mas foi contido por membros da igreja que acionaram a Guarda Municipal. O suspeito gritava para o pastor permanecer no altar e ameaçou a todos de morte.

A Guarda Municipal foi acionada e ao chegar no local, o homem já havia sido detido pelos obreiros da igreja. Segundo o pastor Reginaldo Loureiro, responsável pela igreja invadida, aproximadamente 300 pessoas estavam presentes no momento em que Guilherme subiu no altar, interrompendo o momento de oração de joelhos. Loureiro ainda expressa a incerteza se o suspeito estava sob efeito de drogas ou se tratava-se de um caso de intolerância religiosa.

Apesar do ocorrido, o culto prosseguiu após a confusão e a prisão de Guilherme. Um membro da igreja que convidou o suspeito para participar da celebração afirmou que conhecia o homem, mas não imaginava que ele seria capaz de cometer tais atos de violência.

O homem foi autuado em flagrante na delegacia por ameaça, injúria e intolerância religiosa e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Redação AM POST*

*Com informações do G1