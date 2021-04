Homem é preso após ir armado procurar emprego em delegacia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Após ser flagrado portando arma de fogo em uma delegacia, de maneira ilegal, um homem foi preso em Iaçu, município da Bahia. O caso ocorreu nesta quarta-feira (8/4). De acordo com policiais que estavam presentes, o suspeito teria ido ao local em busca de emprego na área de carceragem da delegacia e pedido para conversar em particular com um dos agentes do local.

Ainda que seja necessária a aprovação em concurso público para trabalhar na Polícia Civil, devido à falta de membros da equipe em pequenos municípios do estado, as prefeituras têm contratado pessoas diretamente, para atuar em áreas administrativas. No entanto, este não era o caso do suspeito, visto que não havia sido mandado ao local pela prefeitura do município.

Continua depois da Publicidade

“Os funcionários me comunicaram e eu liberei a entrada do cidadão. O indivíduo já estava entrando no gabinete, mas graças ao tirocínio de um policial civil que estava de plantão na ocasião, ele foi abordado no momento em que estava entrando na minha sala e com ele foi encontrado um revólver calibre 38, com seis munições na cintura, declarou Thiago Costa, delegado envolvido no caso.

De acordo com o delegado, o homem, que não possuía autorização para porte de arma, afirmou que estaria com o revólver em razão de ter sofrido ameaças de morte. Para o suspeito, o armamento é um mecanismo de defesa pessoal.

Ainda segundo informações preliminares da polícia, o homem teria conseguido pagar a fiança e, em seguida, foi liberado. Contudo, ele ainda está sob investigação e responderá por porte ilegal de arma de fogo. Caso condenado, o suspeito pode pegar de 2 a 4 anos de prisão.

Continua depois da Publicidade

Já o revólver foi apreendido pela polícia civil.

*Fonte: Metrópoles