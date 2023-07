Um homem, ainda não identificado, foi preso, nessa quarta-feira (26), após utilizar sua mulher, de identidade não revelada, que está grávida de 8 meses, como escudo humano durante um confronto com o Grupo de Operações Especiais (GOE), do 11° Batalhão da Polícia Militar de Timon, no Maranhão. A vítima foi baleada no pescoço.

De acordo com informações dos agentes, o casal estava em um veículo com registro na polícia por outros crimes e recebeu a ordem de parada. Eles não obedeceram e começaram a ser perseguidos. Em seguida, o suspeito começou a atirar contra os policiais, que revidaram para se defenderem. Os estilhaços atingiram a ocupante.

O homem só parou o carro depois de perceber que a passageira foi atingida no pescoço. O acusado foi preso em flagrante e, com ele, foi apreendido um revólver 38 com cinco munições, duas deflagradas e um bloqueador de sinal de veículos.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a informação, até o momento, é de que ela e o bebê não correm risco de vida.

