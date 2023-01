Homem é preso com faca e fogos de artifício durante posse de Lula

Agência Brasil

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal registrou pelo menos dois incidentes relacionados à posse presidencial. De manhã, durante a revista às pessoas que chegavam à Esplanada dos Ministérios, um homem foi detido e encaminhado à delegacia. Ele portava uma faca e fogos de artifício.

Pouco antes das 12h deste domingo (1º), a pasta chegou a acionar a Operação Petardo após a identificação de uma sacola plástica na Estação 108 Sul do metrô. Segundo a secretaria, a possibilidade de haver uma bomba na sacola foi descartada por homens da Polícia Militar do Distrito Federal que estiveram no local.

Atendimentos

O Corpo de Bombeiros registrou, até o momento, 94 atendimentos nas proximidades do local das cerimônias de posse, incluindo casos de mal súbito, sede e calor excessivos, pressão alterada, dor de cabeça e glicemia baixa. O tempo em Brasília permanece ensolarado, e a corporação recomenda hidratação.

Trânsito e público

A Esplanada dos Ministérios permanece fechada na altura da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até a via L4. O limite máximo de público na Praça dos Três Poderes foi atingido mais cedo, e o acesso foi restrito. “Cabe destacar que o público pode, a qualquer momento, deixar o local”, destacou a secretaria.

O acesso do público ao local dos shows é feito pela via N1, com acompanhamento das forças de segurança. Durante as festividades, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal atua no controle de trânsito em pontos fixos das vias N3 e S3.