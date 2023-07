Homem é preso com quase 15 kg de maconha escondida em geladeira

Um homem, ainda não identificado, de 36 anos, foi preso, nessa quarta-feira (19), com 14,5 quilos de maconha escondidos na geladeira de uma casa no Bairro Ponte Nova, no município de Boa Viagem, no interior do Ceará. O suspeito é apontado como chefe de um grupo criminoso da região.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também foram apreendidos 80 pedras de crack, uma espingarda, munições, três celulares, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito e uma quantia em dinheiro durante a ação.

A Polícia chegou ao local após investigações apontarem que a residência estava sendo utilizada como ponto de armazenamento e distribuição de drogas.

Redação AM POST