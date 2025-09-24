Homem é preso em flagrante após matar desafeto com mais de 10 facadas

Notícias do Brasil – Na noite de segunda-feira (22/9), um homem matou seu desafeto na Quadra 8 do Setor Sul, no Gama. A vítima foi identificada como Rodrigo Páscoa da Silva, de 42 anos. O autor do crime foi preso em flagrante pela 14ª Delegacia de Polícia nesta terça-feira (23/9).

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da agressão. Rodrigo aparece caminhando pela rua enquanto empurra uma bicicleta.

Em seguida, o acusado se aproxima e, após uma breve luta corporal, desferiu vários golpes de faca contra a vítima. Foram ao menos 10 perfurações que levaram Rodrigo a cair no chão desacordado.

Após o ataque, o criminoso fugiu do local. Moradores ouviram gritos de socorro e acionaram o Corpo de Bombeiros (CBMDF), que ao chegar, encontrou Rodrigo já sem vida na via pública.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teve uma motivação passional, pois a vítima teria se envolvido com a ex-companheira do agressor. A rápida investigação levou à prisão do suspeito ainda nesta terça-feira.

O caso ressalta a importância da atuação imediata das forças de segurança no combate à violência e na proteção da população.