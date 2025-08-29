A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Homem é preso por agredir esposa grávida e funcionários em Pronto-Socorro; veja

Irritado por ser impedido de acompanhar a companheira grávida, ele destruiu a recepção e ameaçou um funcionário.

Por Marcia Jornalist

29/08/2025 às 09:10

Notícias do Brasil – Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (26/8) por destruir a recepção de um Pronto-Socorro em Juquiá, interior de São Paulo, e ameaçar um funcionário.

O incidente ocorreu após ele ser impedido de acompanhar sua companheira grávida, que apresentava sinais de violência e escoriações.

De acordo com relatos, a mulher chegou à unidade médica após uma briga com o parceiro, buscando verificar a saúde do bebê, pois havia caído no chão durante a confusão.

O homem se irritou quando um enfermeiro não permitiu sua entrada no consultório médico. Imagens de câmeras de segurança mostram o agressor discutindo com o funcionário e arremessando cadeiras, quebrando vidros, computadores e uma impressora do local.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a polícia foi chamada para conter a situação. No local, os policiais encontraram o homem depredando o estabelecimento e desacatando os funcionários. Ele confessou estar alcoolizado no momento da agressão.

Após a apuração dos fatos, ele foi preso e levado à Delegacia de Juquiá, onde o caso foi registrado como dano e ameaça. O Metrópoles tentou contato com a Prefeitura de Juquiá para informações sobre a saúde da mulher e as condições do pronto-socorro, mas ainda não obteve resposta.

