A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Homem é preso por dirigir carro de “Fórmula 1” em rodovia

Homem é preso na República Tcheca por dirigir carro de corrida em rodovia

Por Beatriz Silveira

08/09/2025 às 20:22

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um homem de 51 anos foi preso no último domingo (07/09) pela polícia da República Tcheca após anos chamando atenção ao dirigir um carro de corrida em rodovias do país. O suspeito, que já havia sido flagrado desde 2019, foi localizado em sua casa, na vila de Buk, a cerca de 60 quilômetros de Praga, depois que novas imagens do veículo circularam nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Testemunhas relataram que o monoposto, semelhante a uma “Ferrari de Fórmula 1”, foi visto acelerando em alta velocidade na rodovia D4 e até fazendo parada em um posto de combustível. A cena chamou a atenção de motoristas, que acionaram a polícia. Para localizar o piloto, foram mobilizadas várias viaturas e até um helicóptero.

Segundo o portal auto.cz, o veículo não era um carro de Fórmula 1 autêntico, mas sim um Dallara GP2 de 2008, modelo produzido pela empresa italiana Dallara para a antiga categoria GP2 Series — hoje substituída pela Fórmula 2, porta de entrada para a F1. Apesar do visual semelhante, o monoposto não pode circular em vias públicas por não possuir placa, faróis, setas ou itens de segurança obrigatórios.

Leia também: Combate ao desmatamento no Amazonas resulta em embargos e autuações milionárias

PUBLICIDADE

Prisão e resistência

No momento da prisão, o homem usava macacão vermelho e capacete de piloto. De acordo com a imprensa local, ele chegou a discutir com os policiais, acusando-os de “invadir sua propriedade” e se negando a deixar o veículo. Após resistir, acabou detido e levado à delegacia.

A polícia confirmou sua identidade em comunicado publicado no X (antigo Twitter). O motorista se recusou a prestar depoimento e responderá a processo administrativo, podendo ser multado e ter a habilitação suspensa.

Caso semelhante no Brasil

Se o episódio tivesse ocorrido em território brasileiro, ele seria enquadrado no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo 230, inciso VII, considera infração grave conduzir veículo sem os equipamentos obrigatórios ou com placas ilegíveis/inexistentes. A penalidade inclui multa, apreensão e remoção do veículo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Ex-ministro Carlos Lupi nega acobertar desvios no INSS durante sua gestão

Fora do cargo desde maio, Lupi declarou que espera ver os responsáveis presos.

há 2 minutos

Amazonas

Aleam aprova leis que fortalecem alfabetização e educação inclusiva no Amazonas

Aleam aprova leis de incentivo à educação inclusiva, especialistas alertam para desafios da leitura e governo federal reforça apoio à alfabetização.

há 24 minutos

Amazonas

Prefeito de Barreirinha, Darlan Taveira, é notificado sobre investigação do MP-AM em contratações temporárias na Educação

Segundo informações da própria Prefeitura, em 2025 há 1.500 vínculos temporários ativos.

há 27 minutos

Polícia

Operação Ouro Negro bloqueia R$ 265 milhões em bens de empresas ligadas ao garimpo ilegal

Ação da PF cumpre mandados em quatro estados, bloqueia centenas de milhões em bens e busca desarticular esquema de fraude ambiental ligado ao garimpo ilegal na Terra Yanomami.

há 46 minutos

Brasil

Senado vota aumento de pena para quem fornece droga ou álcool a menores de idade

Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) já prevê pena de detenção de dois a quatro anos, além de multa.

há 1 hora