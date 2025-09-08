Homem é preso por dirigir carro de “Fórmula 1” em rodovia

Notícias do Brasil – Um homem de 51 anos foi preso no último domingo (07/09) pela polícia da República Tcheca após anos chamando atenção ao dirigir um carro de corrida em rodovias do país. O suspeito, que já havia sido flagrado desde 2019, foi localizado em sua casa, na vila de Buk, a cerca de 60 quilômetros de Praga, depois que novas imagens do veículo circularam nas redes sociais.

Testemunhas relataram que o monoposto, semelhante a uma “Ferrari de Fórmula 1”, foi visto acelerando em alta velocidade na rodovia D4 e até fazendo parada em um posto de combustível. A cena chamou a atenção de motoristas, que acionaram a polícia. Para localizar o piloto, foram mobilizadas várias viaturas e até um helicóptero.

Segundo o portal auto.cz, o veículo não era um carro de Fórmula 1 autêntico, mas sim um Dallara GP2 de 2008, modelo produzido pela empresa italiana Dallara para a antiga categoria GP2 Series — hoje substituída pela Fórmula 2, porta de entrada para a F1. Apesar do visual semelhante, o monoposto não pode circular em vias públicas por não possuir placa, faróis, setas ou itens de segurança obrigatórios.

Prisão e resistência

No momento da prisão, o homem usava macacão vermelho e capacete de piloto. De acordo com a imprensa local, ele chegou a discutir com os policiais, acusando-os de “invadir sua propriedade” e se negando a deixar o veículo. Após resistir, acabou detido e levado à delegacia.

A polícia confirmou sua identidade em comunicado publicado no X (antigo Twitter). O motorista se recusou a prestar depoimento e responderá a processo administrativo, podendo ser multado e ter a habilitação suspensa.

Caso semelhante no Brasil

Se o episódio tivesse ocorrido em território brasileiro, ele seria enquadrado no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo 230, inciso VII, considera infração grave conduzir veículo sem os equipamentos obrigatórios ou com placas ilegíveis/inexistentes. A penalidade inclui multa, apreensão e remoção do veículo.