Homem é preso suspeito de atirar em amiga de ex-namorada

Nesta terça-feira, 28, um homem de 21 anos, de identidade não revelada, foi preso suspeito de atirar na amiga de sua ex-namorada em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu no último domingo, 25.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito teria tentando matar a ex-namorada, uma mulher de 18 anos, por não aceitar o fim do relacionamento. No entanto, ele se confundiu e acabou atirando no pé da amiga dela, uma jovem de 17 anos. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com a PC-MS, o homem teria descumprido medidas protetivas expedidas pela Justiça, que o impedia de se aproximar ou manter contato com a ex.

O caso foi inicialmente classificado como tentativa de homicídio simples e, posteriormente, alterado para tentativa de feminicídio.

Redação AM POST