Um homem, identificado Lourismar Jesus dos Santos, foi preso em flagrante, nesse domingo (16), suspeito de atropelar e matar a facadas a ex-companheira, identificada como Sulamita Magalhães Viana dos Santos, na rua Mato Grosso, bairro da Paz, em Parauapebas, no Pará.

A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos da vítima. Eles ainda tentaram conter o sangramento no pescoço da mulher até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ela já foi encontrada desmaiada no local onde o crime ocorreu.

Os próprios agentes da PM levaram a mulher às pressas ao Hospital Municipal, porém ela não resistiu à gravidade do ferimento e morreu.

O assassino foi localizado e preso próximo ao local do crime. Em depoimento, ele afirmou que cometeu o assassinato porque a vítima se recusava a voltar com ele.

Redação AM POST