Homem é preso suspeito de estuprar grávida dentro de carro

Um homem, ainda não identificado, foi preso, no último domingo (16), suspeito de estuprar uma mulher grávida, de identidade não revelada, dentro de um carro após oferecer carona à ela no município de Tomé-Açu, no Pará.

De acordo com informações da Polícia, o suspeito era amigo da família da vítima. Ele teria tentado manter relações sexuais à força com a gestante enquanto ela estava no carro, mas a mulher conseguiu escapar da agressão.

O homem foi preso e conduzido à unidade policial para realização dos procedimentos cabíveis.

Redação AM POST