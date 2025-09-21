A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Homem é preso suspeito de planejar ataque terrorista em Brasília

Investigações miram logística e possíveis coautores de plano de ataque.

Por Beatriz Silveira

21/09/2025 às 12:55

Notícias do Brasil –  A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde de sábado (20/9), Lucas Ribeiro Leitão, 30 anos, suspeito de planejar um ataque em Brasília. A ação foi coordenada pela Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento (DPCev), após trabalhos de inteligência que monitoraram publicações do investigado em redes sociais com ameaças explícitas e convocações violentas.

Segundo agentes da DPCev, as postagens de Lucas, feitas no Instagram, incitavam confronto armado, mencionavam a ideia de “tomar” territórios e faziam referências a ações coordenadas contra autoridades e cidades. Em um dos conteúdos, ele afirma que “vamos para uma guerra” e que “já temos um primeiro país para conquistar: Portugal”. Em outra publicação, ameaça o uso de uma “ogiva pronta para destruir a metade desse país” e convoca motociclistas a irem a Brasília.

Leia também: Manifestantes vão as ruas em Manaus protestar contra anistia e ‘PEC da Blindagem’

Diante do teor das mensagens, as equipes iniciaram monitoramento que culminou na detenção do suspeito. A prisão deste sábado ocorre menos de um ano após outra ação contra Lucas. Em 29 de dezembro, ele havia sido detido na Bahia por equipes da DPCev enquanto se deslocava em direção ao Distrito Federal. Na ocasião, admitiu à polícia que planejava um atentado em Brasília, mencionou “táticas militares” e foi localizado com uma faca. À época, também circulavam publicações em uma conta fechada do Instagram, nas quais anunciava intenção de “botar fogo” na capital, um “ataque cirúrgico” e pedia aumento da segurança pública no DF em “400 vezes”. Ele foi preso temporariamente e posteriormente liberado.

A apuração atual busca confirmar capacidade operacional, logística, armas, coautores ou planejamento efetivo para materializar as ameaças atribuídas ao investigado.

