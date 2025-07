Homem é queimado vivo em guerra de facções; assista

Notícia do Brasil – Um homem, identificado apenas pelo apelido “Frango”, foi morto de forma brutal durante um confronto entre facções criminosas no Morro da Pedreira, localizado em Costa Barros, Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima foi queimada viva por rivais durante uma disputa territorial entre grupos do tráfico de drogas.

De acordo com informações apuradas, o crime aconteceu em meio a uma violenta disputa entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, facções que brigam pelo domínio da comunidade. Testemunhas relataram que “Frango” foi capturado por membros do grupo rival e jogado em uma fogueira. Seu corpo foi encontrado completamente carbonizado.

PUBLICIDADE

Leia também: Homem é executado a tiros em plena luz do dia no Centro de Manaus

O clima na região continua tenso, com relatos de tiroteios quase diários, o que tem deixado moradores em constante estado de alerta. Apesar da gravidade do crime, a Polícia Civil ainda não confirmou oficialmente a identidade da vítima nem prendeu suspeitos envolvidos no assassinato.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está à frente das investigações, que apuram tanto a autoria quanto as circunstâncias do homicídio. Até o momento, as autoridades não anunciaram nenhuma operação de resposta à violência no Morro da Pedreira.

PUBLICIDADE

O episódio evidencia mais uma vez o cenário alarmante da criminalidade em comunidades do Rio de Janeiro, onde confrontos entre facções colocam vidas em risco e desafiam o poder público.