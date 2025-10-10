Homem esfaqueia mulher ao flagrá-la com outro homem

Notícias do Brasil – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (10/10) mostra o momento em que uma mulher é atacada a facadas por um homem após ser vista ao lado do atual companheiro. O crime ocorreu na manhã de 18 de setembro, em uma estrada na província de Hung Yen, no Vietnã.

PUBLICIDADE

De acordo com as autoridades locais, o agressor foi identificado como Vuong Dung, de 29 anos. Imagens de câmeras de segurança registraram quando ele, vestindo camisa escura e conduzindo uma motocicleta, passa a seguir um casal que estava em outra moto.

Segundo o vídeo, ao momento em que o casal estaciona, o suspeito desce do veículo e avança primeiro contra o condutor, que abandona a motocicleta e foge correndo. Em seguida, o agressor parte em direção à mulher e a atinge com diversas facadas no corpo e rosto. A vítima cai na via enquanto o suspeito foge na própria motocicleta.

PUBLICIDADE

Leia também: Chico Preto aciona TCE-AM e cobra provas da fala de Omar Aziz que diz ter deixado R$ 2 bilhões para construção da Cidade Universitária

Moradores que presenciaram a cena prestaram socorro e levaram a mulher, em estado grave, para um hospital da região. As imagens, amplamente compartilhadas, provocaram pânico entre pessoas que estavam próximas ao local.

Após o crime, as autoridades foram acionadas e chegaram rapidamente ao ponto do ataque, iniciando as buscas pelo suspeito. Pouco tempo depois, Vuong Dung se apresentou à polícia e, em depoimento inicial, confessou o ato, alegando conflito amoroso como motivação. As investigações seguem sob responsabilidade das autoridades locais.