A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Homem flagrado com droga é preso pela PF após tentar fugir do aeroporto de Manaus

O suspeito transportaria 4 kg de droga para Joinville (SC).

Por Natan AMPOST

28/09/2025 às 05:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – A Polícia Federal prendeu, neste sábado (27/9), um homem que tentou fugir durante fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A prisão ocorreu após uma perseguição nas imediações do terminal aéreo.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da Polícia Federal, por volta das 15h agentes da aviação civil (APACs) identificaram o passageiro ao selecioná-lo para revista aleatória. No entanto, ao ser direcionado para o procedimento, o homem correu em direção à saída do aeroporto, o que acionou imediatamente o sistema de monitoramento do terminal aéreo.

As câmeras captaram a fuga, que seguiu em direção à avenida próxima ao aeroporto. Uma equipe da Polícia Federal iniciou a perseguição e conseguiu interceptar o suspeito em um posto de gasolina nas imediações. Durante a abordagem, foram encontrados aproximadamente 4 kg de maconha do tipo skunk em sua bagagem.

PUBLICIDADE

Ao ser questionado, o homem confessou que transportava a droga com destino a Joinville, em Santa Catarina. Segundo os policiais, a quantidade apreendida é considerada significativa e reforça a utilização de aeroportos como rota para o tráfico interestadual.

O suspeito foi imediatamente conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde permanece custodiado. Ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, previsto na Lei de Entorpecentes, cuja pena pode variar de 5 a 15 anos de prisão, podendo ser agravada pela tentativa de transporte interestadual.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

Motorista tem retrovisor cortado por linha com cerol e faz alerta em Manaus; veja vídeo

Nas imagens, o homem mostra, visivelmente surpreso.

há 8 segundos

Manaus

Motorista cai com carro em igarapé na avenida Brasil e sai ileso em Manaus; veja vídeo

Imagens que circulam nas redes sociais registram o carro parcialmente submerso entre água e lama.

há 37 minutos

Polícia

Suspeito de ato obsceno em UBS é preso após vídeo viralizar em Manaus

Com a divulgação das imagens, novos relatos começaram a surgir.

há 1 hora

Brasil

Açougue vira alvo de denúncias após colocar cartaz dizendo “petista não é bem-vindo”

Ministério Público e Procon apuram se houve violação de direitos do consumidor.

há 2 horas

Brasil

Papa Leão XIV faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é

Primeiro pontífice norte-americano da história, Leão XIV busca dar continuidade à agenda social de Francisco e promete um papado marcado pelo diálogo e pela moderação.

há 5 horas