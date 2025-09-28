Homem flagrado com droga é preso pela PF após tentar fugir do aeroporto de Manaus

Notícias do Brasil – A Polícia Federal prendeu, neste sábado (27/9), um homem que tentou fugir durante fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A prisão ocorreu após uma perseguição nas imediações do terminal aéreo.

De acordo com informações da Polícia Federal, por volta das 15h agentes da aviação civil (APACs) identificaram o passageiro ao selecioná-lo para revista aleatória. No entanto, ao ser direcionado para o procedimento, o homem correu em direção à saída do aeroporto, o que acionou imediatamente o sistema de monitoramento do terminal aéreo.

As câmeras captaram a fuga, que seguiu em direção à avenida próxima ao aeroporto. Uma equipe da Polícia Federal iniciou a perseguição e conseguiu interceptar o suspeito em um posto de gasolina nas imediações. Durante a abordagem, foram encontrados aproximadamente 4 kg de maconha do tipo skunk em sua bagagem.

Ao ser questionado, o homem confessou que transportava a droga com destino a Joinville, em Santa Catarina. Segundo os policiais, a quantidade apreendida é considerada significativa e reforça a utilização de aeroportos como rota para o tráfico interestadual.

O suspeito foi imediatamente conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde permanece custodiado. Ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, previsto na Lei de Entorpecentes, cuja pena pode variar de 5 a 15 anos de prisão, podendo ser agravada pela tentativa de transporte interestadual.