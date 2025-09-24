A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Homem luta com onça ao tentar impedir que animal entrasse em creche

Animal foi capturado após invadir residência e ameaçar a segurança das crianças.

Por Marcia Jornalist

24/09/2025 às 08:25

Notícias do Brasil – Um homem ficou ferido na manhã desta segunda-feira (22) ao tentar impedir que uma onça-pintada acessasse uma creche no distrito de Extrema, em Porto Velho.

O animal havia invadido uma residência e, assustado pela movimentação das pessoas, fugiu em direção ao local onde estavam crianças.

Uma moradora contou que encontrou o felino dentro de uma casa, mas o barulho causado pela presença dos moradores assustou o animal, que acabou correndo para perto da creche.

Preocupado com a segurança das crianças, ele tentou conter a onça, mas foi arranhado no confronto. Felizmente, recebeu atendimento médico e está fora de perigo.

Moradores registraram vídeos do animal em um terreno baldio próximo à creche, visivelmente estressado e ofegante. Durante a noite, uma equipe do Ibama conseguiu capturar o animal e o encaminhou ao Centro de Triagem de Animais Silvestres para cuidados e avaliação.

Se a onça estiver em boas condições de saúde, será liberada de volta à natureza. O incidente reforça a necessidade de atenção em áreas urbanas próximas a habitats naturais, para evitar conflitos entre humanos e animais selvagens.

