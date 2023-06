Homem morre após participar de maratona de 42 quilômetros

No dia 5 de junho, um homem, identificado como Bruno de Silva Teixeira, de 26 anos, morreu após correr 42 quilômetros em um evento ligado ao empresário Pablo Maçal. O caso aconteceu em Alphaville, São Paulo.

Segundo informações da família, a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), Bruno participava da maratona com um grupo de funcionários da empresa XGrow quando, de repente, sofreu um mal subido e caiu.

O homem foi levado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ao Hospital Albert Einstein, mas não resistiu e veio a óbito no local.

Ele teria gravado uma série de vídeos horas antes de morrer, onde é possível ver que ele e os colegas são avisados que a meta de correr apenas 21 km havia dobrado. Após 14 km de corrida, Bruno passou mal.

Durante as gravações, o personal trainer de Pablo Marçal, Felipe Cintra, CEO do grupo de Marçal, também aparecem nas imagens.

Em nota oficial publicada, o advogado de Pablo Marçal, Tassio Renan Souza Botelho, lamentou a morte do rapaz e disse que associar a tragédia com as ações da empresa é um ato de “má-fé”.

