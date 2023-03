Homem morre após ponto de ônibus desabar sobre ele

Um trabalhador, de 27 anos, foi esmagado por um ponto de ônibus na manhã desta quarta-feira (8/3), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital goiana. A estrutura de concreto caiu em cima do corpo do jovem. Segundo testemunhas, ele foi atingido quando abriu a porta para descer do carro.

O caso aconteceu no Setor Jardim das Cascatas. A vítima trabalhava em uma empresa de engenharia e não teve o nome divulgado. A morte foi confirmada no local pelo Corpo de Bombeiros.

Por meio de nota, a Prefeitura de Aparecida lamentou a fatalidade e se solidarizou com a morte do trabalhador. De acordo com a administração municipal, “o sistema de transporte coletivo na Região Metropolitana é de responsabilidade e operado pelo Consórcio Rede Mob sob fiscalização da CMTC. Esclarece ainda que esse tipo de abrigo de concreto não foi instalado pela prefeitura”.

A prefeitura ainda informou que a Defesa Civil de Aparecida vai inspecionar os pontos de ônibus da cidade para identificar as condições estruturais e solicitar aos responsáveis a interdição, manutenção ou substituição dos mesmos para garantir a segurança da população.

Já a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), informou também por meio de nota, que a manutenção, realocação e instalação dos pontos de ônibus são de responsabilidade das prefeituras. De acordo com o órgão, “cabe à CMTC, como órgão gestor, planejar a marcação de pontos e coordenar a instalação desses equipamentos, em atendimento à Política Nacional de Mobilidade Urbana”.

Ainda segundo o órgão, a CMTC iniciou uma avaliação minuciosa de todos os abrigos da Região Metropolitana para cobrar e ajudar as prefeitura a solucionar os problemas estruturais dos equipamentos.

