Homem pula de ônibus em movimento após ser flagrado se masturbando

Nesta quinta-feira, 15, um homem, não identificado, pulou de um ônibus intermunicipal em movimento após ser flagrado se masturbando ao lado das passageiras no município de Cubatão, em São Paulo.

De acordo com testemunhas, ele estava com o pênis à mostra, se masturbando, mas escapou forçando a porta e pulando do veículo após uma passageira reagir ao ato. Imagens obtidas pelo g1 mostram ele fugindo do local.

A importunação sexual ocorreu na linha 906 da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU). O criminoso usava uma camiseta cinza e um boné preto.

Segundo o motorista, ele entrou no coletivo na Avenida 9 de Abril, no Centro. O suspeito chegou tocar em suas partes ao lado de várias mulheres, que sempre mudavam de lugar ao perceber o ato.

No entanto, uma mulher de 30 anos sentou ao lado do homem e, ao notar o que estava acontecendo, ela gritou e começou a dar golpes com um guarda-chuva no suspeito, que se levantou e foi em direção à porta. Ao verem a situação, outros passageiros também levantaram-se para tentar impedir a fuga, mas ele conseguiu escapar.

O suspeito esqueceu uma mochila no veículo, mas nenhum documento pessoal foi encontrado.

Redação AM POST