Homem que agrediu ex-namorada com 61 socos exibe mão ferida após suposta agressão na prisão

Notícias do Brasil – O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, afirmou, por meio de sua defesa, ter sido vítima de agressões dentro da Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim (RN), após ser transferido para o local no último dia 1º de agosto. Segundo ele, policiais penais o colocaram nu, algemado, em uma cela isolada, e o agrediram com socos, chutes, cotoveladas e spray de pimenta. Imagens que circulam nas redes sociais mostram marcas nas costas, na nuca e na cabeça do detento.

PUBLICIDADE

Leia mais: Homem que agrediu namorada com 61 socos pede cela isolada para “preservar a própria vida”

A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte confirmou que o caso está sendo apurado pela Polícia Civil e pela Corregedoria do Sistema Prisional. As lesões relatadas por Igor foram registradas em exame de corpo de delito e também em boletim de ocorrência, após ele ter sido encaminhado à delegacia de plantão. A veracidade dos ferimentos ainda está sendo analisada pelas autoridades.

PUBLICIDADE

Igor está preso desde 28 de julho, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-namorada, a promotora de vendas Juliana Garcia, de 35 anos. A agressão ocorreu dentro do elevador de um condomínio em Natal (RN) e foi flagrada pelas câmeras de segurança. Em menos de 40 segundos, Igor desferiu 61 socos contra Juliana, que teve o rosto desfigurado e precisou passar por cirurgia reconstrutiva.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e ele permanece detido enquanto o caso segue em investigação.