Homem que espancou namorada com 60 socos diz ter apanhado de detentos na cadeia

Notícias do Brasil – Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete preso por espancar a namorada com 61 socos dentro de um elevador, relatou ter sido agredido fisicamente na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim (RN), onde está custodiado. A suposta agressão teria sido cometida por policiais penais que estavam de plantão na unidade.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) do Rio Grande do Norte, que afirmou ter adotado providências imediatas após receber a denúncia na noite de sexta-feira (1º). Igor foi encaminhado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para realização de exame de corpo de delito.

A Polícia Civil do estado vai investigar o caso. A Corregedoria do Sistema Prisional também foi acionada e informou que adotará todas as medidas necessárias dentro de suas atribuições. A defesa do ex-jogador ainda não se manifestou.

Quem é Igor Cabral

Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, integrou a seleção brasileira de basquete 3×3 e disputou torneios internacionais, incluindo campeonatos mundiais. Seu nome consta nos registros da Liga Nacional de Basquete e dos Jogos Olímpicos. Após a repercussão do caso, Igor desativou suas redes sociais.

Em depoimento à polícia, o ex-atleta afirmou ter sofrido um “surto claustrofóbico” no momento da agressão.

Relembre o caso

Igor foi preso preventivamente após agredir brutalmente a namorada, Juliana Garcia, no dia 26 de julho. O episódio foi registrado por câmeras de segurança no interior de um elevador e mostra o momento em que ele desfere mais de 60 socos na vítima. Juliana foi socorrida com ferimentos graves e um edema facial expressivo.

Nesta sexta-feira (1º), ela passou por uma cirurgia de reconstrução facial no Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN, em Natal.

Segundo a versão inicial de defesa apresentada por Igor, ele teria sofrido uma crise de claustrofobia no elevador, após ser xingado e ter a camisa rasgada por Juliana. No entanto, nas imagens, é possível ver o agressor desferindo golpes com os punhos que causaram lesões visíveis na vítima.