Homem que matou ex após passar por cima dela três vezes com carro é condenado a mais de 60 anos de prisão

Réu também tentou matar a filha e a mãe da vítima; júri acolhe qualificadoras e reforça severidade da sentença.

Por Natan AMPOST

24/09/2025 às 06:00

Notícias do Brasil – Wallison Felipe de Oliveira foi condenado, nesta terça-feira (23/9), pelo Tribunal do Júri do Gama, no Distrito Federal, a 67 anos, 6 meses e 14 dias de prisão em regime inicialmente fechado, pelo atropelamento que matou sua ex-companheira, Juliana Andrade Soares, de 34 anos, e pelas tentativas de homicídio contra a filha da vítima, de cinco anos, e a mãe dela, idosa. O crime aconteceu na noite de 20 de agosto de 2024, entre 22h50 e 23h.

Durante o julgamento, os jurados acolheram as qualificadoras apresentadas pela promotoria, que incluíam motivo torpe, emprego de meio cruel, crime praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar, e recurso que dificultou a defesa das vítimas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou Wallison menos de um mês após o crime, em 9 de setembro de 2024.

De acordo com o promotor de Justiça Daniel Bernoulli, o caso evidencia a gravidade do feminicídio e a necessidade de uma resposta firme da sociedade. “A comunidade do Gama mostrou, por seus representantes no júri, que não tolera feminicídios, especialmente em situações em que se colocou em risco a vida da filha e da mãe da vítima. Foi uma perversidade extrema que buscou exterminar três gerações de mulheres de uma mesma família. A resposta foi exemplar”, afirmou.

Leia mais: Polícia prende homem que atropelou três vezes e matou ex-companheira

O crime teve grande repercussão devido à brutalidade do ato, envolvendo não apenas a vítima adulta, mas também pessoas vulneráveis, como a criança e a idosa. As qualificadoras reforçam que Wallison agiu de maneira premeditada e cruel, utilizando seu veículo como instrumento de violência, com intenção de causar morte e colocar em risco a vida de várias pessoas.

Além da condenação principal por feminicídio, o réu responde por tentativa de homicídio contra a filha da vítima, menor de 14 anos, e contra a mãe dela, maior de 60 anos. A soma das penas reflete a gravidade do ataque e a necessidade de proteção à integridade de mulheres e crianças em situações de violência doméstica e familiar.

