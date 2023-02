O homem que representou Jesus Cristo no desfile da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, precisou ser hospitalizado na manhã de sábado 18. Durante a apresentação, o rapaz ficou pendurado por mais de uma hora no carro abre-alas da escola de samba.

Ao fim do desfile, o Corpo de Bombeiros teve de socorrer o homem e levá-lo ao posto médico do Anhembi. Em seguida, os médicos o conduziram para o Pronto-Socorro do Hospital Santana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: Revista Oeste