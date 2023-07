Homem que xingou Zanin em banheiro de aeroporto vira réu por injúria

O juiz Tarcísio de Moraes Souza, da 6ª Vara Criminal de Brasília, tornou réu por ato de injúria um homem identificado como Luiz Carlos Bassetto Junior que xingou o agora ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), no aeroporto de Brasília em janeiro deste ano.

O caso aconteceu no começo do ano, quando Zanin não era ministro e estava escovava os dentes em um banheiro do aeroporto. Luiz Carlos se aproximou de Cristiano e gravou os xingamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Basseto ainda ameaçou a agredir Zanin, que ficou em silêncio durante os ataques. Para o suspeito, o então advogado merecia uma “mão na cara” por defender Lula (PT).

“Parece destino. O pior advogado que possa existir na vida aqui. Olha o bandido, o corrupto aqui”, diz o homem que aparece usando máscara. Ele também chama Zanin de “safado” e “vagabundo”.

Em seguida, ele passa a ameaçar agredir fisicamente o defensor do petista. “Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. […] Tinha que tomar um pau de todo mundo que está andando na rua”, afirma, ao que Zanin, que não responde às agressões, deixa o local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

🚨AMEAÇA O Advogado do presidente @LulaOficial, Cristiano Zanin, foi hostilizado e ameaçado no banheiro do aeroporto de Brasília nesta quarta-feira, 11. O agressor gravou Zanin escovando os dentes e o xingou de "vagabundo" e "safado", além de ameaçar agredí-lo. pic.twitter.com/iLGs1IzNQf CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — BT Mais (@belemtransito) January 11, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Justiça deu até 10 dias para que Bassetto se pronuncie sobre o caso. O indiciamento é um pedido do Ministério Público, que entendeu haver crimes de injúria, ameaça e incitação ao crime.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Luiz Carlos Bassetto Junior. O ministro Cristiano Zanin também não se pronunciou sobre o caso.