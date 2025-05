Homem recrutou adolescentes para realizar atentado a bomba no show de Lady Gaga

Notícias do Brasil – Neste sábado (3), uma operação conjunta das Polícias Civil do Rio de Janeiro, com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), evitou um atentado a bomba durante o show da cantora Lady Gaga. O grupo envolvido estava preparando um ataque direcionado, principalmente, a crianças, adolescentes e ao público LGBTQIA+, promovendo um discurso de ódio nas redes sociais.

A investigação revelou que os suspeitos estavam recrutando jovens, inclusive adolescentes, para realizar ataques utilizando explosivos improvisados e coquetéis molotov. O plano, descrito como um “desafio coletivo”, tinha como objetivo ganhar notoriedade nas redes sociais. A ação resultou na prisão de um homem, líder do grupo, por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul, além da apreensão de um adolescente no Rio de Janeiro, acusado de armazenamento de pornografia infantil.

PUBLICIDADE

Os envolvidos estavam atuando em plataformas digitais, difundindo crimes de ódio, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos, como uma forma de incitar jovens a se envolverem com essas práticas. O alerta para a operação veio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, após a produção de um relatório técnico pelo Ciberlab e a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos municípios do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, com a apreensão de dispositivos eletrônicos e outros materiais que serão analisados para fortalecer as investigações.

Na sequência da operação, a polícia também foi até Macaé para cumprir mandado contra outro indivíduo que planejavam atentados e ameaçava matar uma criança ao vivo. O homem responde por terrorismo e induzimento ao crime. A operação foi conduzida de forma discreta e eficaz, sem causar pânico entre o público do evento, cumprindo seu objetivo de evitar qualquer risco ao público do show.