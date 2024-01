Homem se agarra em cabo de aço após ser jogado de ponte por sequestradores

Uma cena chocante marcou o litoral de São Paulo, mais precisamente na Ponte do Rio Itapanhaú, onde um homem de 28 anos foi jogado de cima da ponte e ficou pendurado em fios de aço. O resgate, nesta segunda-feira (22), mostra a vítima lutando para não cair enquanto aguardava o socorro. As informações são do G1.

O incidente ocorreu na altura do km 224 da rodovia Manoel Hipólito do Rego (SP-55). Segundo informações da polícia, uma testemunha acionou a Polícia Militar relatando pessoas em atitudes suspeitas na ponte, utilizando um carro e jogando um homem machucado. A PM chegou ao local e, ao ouvir pedidos de socorro da vítima, solicitou apoio aos bombeiros.

Com o uso de equipamentos de resgate, um socorrista dos bombeiros conseguiu retirar o homem em segurança. Durante o atendimento médico, a polícia recebeu a informação de um carro tombado na rodovia, que foi identificado como o mesmo utilizado pelo grupo na tentativa de homicídio.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a vítima relatou às autoridades ter sido sequestrada um dia antes no bairro Perequê, em Guarujá, e levada a uma casa em Bertioga, onde vinha sendo espancada desde então. O homem apresentava sinais de agressão, como nariz quebrado e marcas de espancamento.

Pelo menos três envolvidos participaram do sequestro, segundo a SSP-SP, sendo que um deles fazia a vigia armado. O homem preso admitiu seu envolvimento, e o caso foi registrado como homicídio tentado na Delegacia Sede de Bertioga, onde aguarda investigação. Os demais suspeitos ainda estão sendo procurados pelas autoridades.

Redação AM POST