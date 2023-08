Homem sobrevive após ser amarrado e queimado vivo em carrinho de supermercado

Um homem, ainda não identificado, de 43 anos, sobreviveu após ser amarrado e queimado vivo em um carrinho de supermercado, na manhã desta terça-feira (29), no bairro Pirajá, região nordeste de Belo Horizonte. A vítima foi resgatada e encaminhada para um hospital, onde foi entubada. Quatro pessoas foram presas e duas estão sendo procuradas.

Segundo informações da Polícia Militar, um morador do bairro viu o carrinho de supermercado pegando fogo e se aproximou para olhar. Na ocasião, ele percebeu que havia uma pessoa se mexendo dentro do fogo. Quando os agentes chegaram no local, moradores já haviam se juntado e jogado água para apagar as chamas que estavam sobre o corpo do homem.

O subtenente Cleonardo Soares informou que, apenas com as chamas apagadas, foi possível ver que havia muito lixo sobre o homem e que ele estava amordaçado, com as mãos e os pés amarrados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem para um hospital local, ainda com vida.

Redação AM POST