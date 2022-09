Hospital pega fogo e pacientes passam mal após inalarem fumaça

Redação AM POST

Pacientes do Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas (MG), tiveram que sair às pressas da unidade, na noite de terça-feira (6/9), após um incêndio tomar conta do terceiro andar do prédio. Pacientes foram socorridos rápido, mas ainda chegaram a inalar grande quantidade de fumaça.

As vítimas foram levadas para a parte externa do hospital e atendidos pela equipe médica da unidade de saúde. Nenhum ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter sigo provocado por uma problema em uma das secadoras da lavanderia do hospital.

Ao todo, foram quase duas horas de trabalho até que todo o fogo se apagasse. Um caminhão pipa foi utilizado para ajudar o Corpo de Bombeiro. Até o momento, não foram encontrados danos estruturais na unidade.