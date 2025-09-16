A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Hugo Motta confirma que urgência da anistia será votada nesta quarta (17/9)

Nos bastidores, integrantes do governo Lula (PT) intensificam articulações para tentar barrar a proposta no plenário.

Por Jonas Souza

16/09/2025 às 14:04

Notícias do Brasil  – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comunicou aos líderes partidários, nesta terça-feira (16/9), que vai colocar em votação o pedido de urgência do projeto de anistia na sessão deliberativa desta quarta-feira (17/9). O anúncio ocorreu durante reunião de líderes realizada na residência oficial da Casa.

Nos bastidores, integrantes do governo Lula (PT) intensificam articulações para tentar barrar a proposta no plenário. Desde a semana passada, aliados do Planalto têm buscado reforçar pontes com representantes do Centrão diante da possibilidade de a urgência ser aprovada.

Apesar de ser considerado contrário à anistia, Motta avalia que a pauta precisa ser enfrentada para que a Câmara possa avançar em outras matérias. Segundo interlocutores, a estratégia do presidente da Casa é se desvincular rapidamente do tema, que trava parte da agenda legislativa.

Após a reunião na residência oficial, deputados governistas devem se encontrar novamente para definir estratégias de reação no plenário.

No Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) também monitora o debate. Ele tenta costurar uma versão alternativa do projeto, que limite a anistia a condenados pelos atos de 8 de Janeiro e evite qualquer brecha que possa beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-mandatário foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

