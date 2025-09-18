A notícia que atravessa o Brasil!

Hugo Motta define Paulinho da Força como relator do projeto de anistia aos condenados por atos 8 de janeiro

Com a relatoria em mãos, Paulinho deverá apresentar um novo texto nos próximos dias.

Por Jonas Souza

18/09/2025 às 15:28

Notícias do Brasil  – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quinta-feira (18) a escolha de Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator do projeto de lei que trata da anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Com a relatoria em mãos, Paulinho deverá apresentar um novo texto nos próximos dias, e a expectativa é que a votação em plenário ocorra em até duas semanas. Segundo lideranças partidárias, o relatório deve propor redução de penas, mas não um perdão total aos crimes cometidos.

Em publicação nas redes sociais, Motta afirmou confiar na condução equilibrada do deputado:
“Anuncio que o relator do PL 2162/23 será o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário.”

A escolha de Paulinho foi influenciada por sua interlocução com o Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente com o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações sobre os atos de janeiro. Em 2023, uma tese apresentada por Moraes levou à reversão de uma condenação contra o parlamentar no caso de supostos desvios no BNDES, reforçando sua proximidade com a Corte.

Presidente do Solidariedade, Paulinho também tem se posicionado como crítico do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após apoiar Lula em 2022, o deputado começou a se afastar ainda na transição, quando seu partido não foi contemplado com cargos no governo. Desde então, tem feito acenos ao campo de centro e centro-direita.

Em junho, declarou que não apoiará Lula em 2026 e que trabalhará por uma candidatura alternativa. Entre os movimentos recentes, estão sua presença no lançamento da pré-candidatura presidencial de Ronaldo Caiado (União Brasil) e o apoio ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

