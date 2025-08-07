Hugo Motta descarta possibilidade de Eduardo Bolsonaro exercer mandato dos EUA

Notícias do Brasil – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (7/8) que não permitirá qualquer mudança no regimento interno da Casa para autorizar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a exercer seu mandato a partir dos Estados Unidos, onde se encontra em autoexílio.

Em entrevista Motta foi categórico: “Não há previsibilidade para o exercício do mandato à distância pelo nosso regimento. Isso seria uma excepcionalidade, o que não se justifica para o momento”.

Eduardo Bolsonaro está nos EUA articulando apoio do governo Donald Trump para sanções a autoridades brasileiras, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Motta classificou a decisão do parlamentar como uma “escolha política” e reforçou que o caso não se enquadra nas exceções previstas pela Casa Legislativa.

“Tivemos isso [excepcionalidade] no momento da pandemia, que era uma situação de saúde pública. Agora, nós temos um problema político-jurídico que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, que tomou a decisão de ir para os Estados Unidos e lá ficar, defendendo teses que lhe são caras”, declarou.

Apesar das críticas veladas, Motta ressaltou que respeita a atuação parlamentar de Eduardo Bolsonaro, mesmo discordando de algumas de suas posições políticas, e garantiu que não há intenção de prejudicá-lo ou favorecê-lo.

A declaração ocorre em meio ao aumento da pressão política sobre o clã Bolsonaro, que tem adotado uma postura de enfrentamento ao Judiciário brasileiro.