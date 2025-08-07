A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Hugo Motta descarta possibilidade de Eduardo Bolsonaro exercer mandato dos EUA

Eduardo Bolsonaro está nos EUA articulando apoio do governo Donald Trump para sanções a autoridades brasileiras.

Por Jonas Souza

07/08/2025 às 17:23

Notícias do Brasil  – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (7/8) que não permitirá qualquer mudança no regimento interno da Casa para autorizar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a exercer seu mandato a partir dos Estados Unidos, onde se encontra em autoexílio.

PUBLICIDADE

Leia mas: André Mendonça rebate Gilmar Mendes e Barroso por ironia com a Bíblia no STF; veja o que ele disse

Em entrevista Motta foi categórico: “Não há previsibilidade para o exercício do mandato à distância pelo nosso regimento. Isso seria uma excepcionalidade, o que não se justifica para o momento”.

PUBLICIDADE

Eduardo Bolsonaro está nos EUA articulando apoio do governo Donald Trump para sanções a autoridades brasileiras, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Motta classificou a decisão do parlamentar como uma “escolha política” e reforçou que o caso não se enquadra nas exceções previstas pela Casa Legislativa.

“Tivemos isso [excepcionalidade] no momento da pandemia, que era uma situação de saúde pública. Agora, nós temos um problema político-jurídico que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, que tomou a decisão de ir para os Estados Unidos e lá ficar, defendendo teses que lhe são caras”, declarou.

Apesar das críticas veladas, Motta ressaltou que respeita a atuação parlamentar de Eduardo Bolsonaro, mesmo discordando de algumas de suas posições políticas, e garantiu que não há intenção de prejudicá-lo ou favorecê-lo.

A declaração ocorre em meio ao aumento da pressão política sobre o clã Bolsonaro, que tem adotado uma postura de enfrentamento ao Judiciário brasileiro.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima avança com obras viárias e iluminação em LED no município de Apuí

Com mais de R$ 41 milhões investidos, obras em Apuí garantem mobilidade, segurança e eficiência energética.

há 15 minutos

Brasil

Fotógrafo que registrou gesto obsceno de Moraes em estádio é demitido pelo Estadão

Profissional trabalhava há mais de 20 anos no jornal.

há 22 minutos

Amazonas

UEA amplia acessibilidade com entrega de plataformas elevatórias na Escola Normal Superior

Nova estrutura elimina barreiras históricas e promove mais inclusão para a comunidade acadêmica da UEA.

há 47 minutos

Política

Davi Alcolumbre diz a líderes partidários que não vai pautar impeachment de Moraes nem com 81 assinaturas

Mobilização de senadores da oposição reuniu 41 assinaturas necessárias para a admissibilidade do processo.

há 1 hora

Manaus

IML busca familiares de homem identificado por digitais após falecimento no SPA de Manaus

IML reforça importância do reconhecimento familiar para evitar sepultamento como não identificado.

há 1 hora