Hytalo Santos e marido são transferidos para CDP de Pinheiros após prisão; assista

Notícias do Brasil – Os influenciadores Hytalo Santos e Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos na tarde desta segunda-feira (18) da Cadeia Pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na zona oeste da capital. Hytalo foi visto deixando o local chorando.

O casal havia sido preso na última sexta-feira (15) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba. Até então, ambos estavam detidos na carceragem do 1º Distrito Policial de Carapicuíba. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a chegada ao CDP ocorreu por volta das 15h50.

Hytalo e Israel são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por crimes relacionados à exploração e exposição de menores de idade, além de tráfico humano em conteúdos produzidos para redes sociais. No sábado (16), a Justiça negou o pedido de liberdade feito pela defesa.

As apurações ganharam força após a divulgação de um vídeo de 50 minutos publicado pelo influenciador Felca, que expôs práticas de exploração e adultização de crianças em produções realizadas em uma mansão de Hytalo, na Paraíba. Felca afirmou ao Fantástico que levou um ano para reunir provas e monitorar páginas com esse tipo de conteúdo.

Após a repercussão, Hytalo e o marido deixaram a residência no Nordeste e seguiram para Carapicuíba, onde alugaram um imóvel. Para a Justiça, a mudança representou tentativa de fuga, o que motivou as prisões.

A defesa, representada pelo advogado Felipe Cassimiro, classificou a decisão como “ilegal”. Já Felca relatou ter recebido ameaças de morte nas redes sociais após as denúncias. A Justiça de São Paulo determinou que o Google quebre o sigilo de dados de um e-mail usado para enviar essas ameaças.