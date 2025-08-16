A notícia que atravessa o Brasil!

Hytalo Santos ficará em carceragem em Carapicuíba; veja próximos passos após prisão

Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e Ministério Público do Trabalho por exploração sexual infantil.

16/08/2025 às 03:00

Notícias do Brasil – O influenciador digital Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, devem ficar presos preventivamente na sede do Deic, em São Paulo, nesta sexta-feira, 15, e seguir para a carceragem do município de Carapicuíba, na Grande São Paulo, no sábado, 16.

Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e Ministério Público do Trabalho por exploração sexual infantil e tráfico humano a partir de conteúdos produzidos nas redes sociais. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux.

O caso ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felca sobre episódios de adultização de crianças e adolescentes. Hytalo foi banido da rede social Instagram; o marido também teve a conta desativada após tentar defender Hytalo.

IML, audiência de custódia e transferência

Os dois devem passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, neste sábado, por audiência de custódia em Carapicuíba. Depois, serão encaminhados para um Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade. O casal será transferido para João Pessoa, na Paraíba. “Hoje (sexta-feira), eles pernoitam na cadeia de trânsito aqui. Depois seguem para Carapicuíba”, afirma o delegado Fernando Davi, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG).

Leia mais: Veja o momento em que Hytalo Santos e marido são presos em São Paulo

A defesa alega inocência. “Hytalo Santos sempre se colocou à disposição das autoridades. Eles são inocentes. Eu não queria usar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante. As acusações são procedem”, disse o advogado Fernando Cassimiro.

Uma pequena aglomeração – cerca de 25 pessoas – em frente à delegacia, formada por crianças e adolescentes, pedia a soltura do influenciador. De acordo com a polícia, mais oito pessoas estavam na residência em Carapicuíba, todas maiores de idade. A defesa afirma que eram familiares de Hytalo.

Ainda de acordo com os investigadores, o casal chegou a São Paulo nesta quinta-feira e possivelmente estavam planejando uma fuga. Os advogados afirmam que eles já estavam na cidade para trabalhar e descansar. O casal não resistiu à prisão. “Chegamos mais ou menos às oito da manhã. A gente não precisou arrombar a porta. Eles cooperaram e estavam dormindo na hora da abordagem”, disse Fernando Davi.

Para realizar a prisão, o serviço de inteligência da polícia monitorou o veículo usado pelo casal – um Land Rover – que ficou estacionado na frente da mansão em Carapicuíba. “Eles sabiam que estavam sendo investigados. Eles não iam trazer menores e dar a cara para bater. Eles estavam quase em fuga”, afirmou o delegado Ronaldo Tossunian. Oito celulares foram apreendidos – quatro com Hytalo e outros quatro com Israel. Os aparelhos serão periciados.

Estadão Conteúdo

