Hytalo Santos oferecia celulares e pagava aluguel de familiares de menores, segundo MP

Promotoria apura possível esquema de benefícios e emancipação de jovens para participação em conteúdos nas redes sociais.

Por Beatriz Silveira

12/08/2025 às 20:03

Notícias do Brasil – O Ministério Público da Paraíba (MPPB) conduz uma investigação para apurar denúncias envolvendo o influenciador digital Hytalo Santos. De acordo com informações preliminares, ele é suspeito de oferecer benefícios a familiares de adolescentes que participavam de seus conteúdos nas redes sociais. Entre as vantagens estariam o pagamento de aluguel, a entrega de celulares de alto valor e o custeio de mensalidades escolares.

Segundo o promotor João Arlindo Côrrea, as apurações apontam para a possibilidade de um acordo que visava à emancipação dos jovens. A medida, que concede capacidade civil plena, permitiria que os adolescentes assinassem contratos e realizassem transações comerciais. O objetivo, conforme o MP, seria viabilizar a presença deles de forma legalizada nos vídeos do influenciador.

Os pais dos menores também são investigados, sob suspeita de negligência e exposição indevida, o que poderia ter comprometido a integridade física, emocional e psicológica dos filhos.

Leia também: Dupla é procurada suspeita de matar homem em escola desativada na rodovia AM-010

Hytalo Santos já responde a outros processos em andamento nas promotorias de Bayeux e João Pessoa. As denúncias contra ele, relacionadas à suposta exploração de menores, vêm sendo analisadas desde 2024. Até o momento, a defesa do influenciador não se pronunciou oficialmente.

A conta de Hytalo no Instagram foi desativada na última sexta-feira (8), poucas horas após o humorista Felca divulgar um vídeo nas redes sociais denunciando o caso. O MPPB informou que a promotoria de Bayeux não solicitou a retirada do perfil, mas não confirmou se a medida foi determinada pela promotoria de João Pessoa.

 

