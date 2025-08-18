A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Hytalo Santos pagava de até R$ 3 mil para os pais dos menores que moravam com ele

Investigação aponta pagamento a pais para participação de adolescentes em vídeos de redes sociais.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 19:38

Ver resumo

Notícias do Brasil – Investigações em andamento apontam que o influenciador Hytalo Santos pagava aos pais de adolescentes uma espécie de “mesada” para que os filhos morassem com ele e participassem das gravações publicadas nas redes sociais. Segundo apuração, os valores variavam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil.

PUBLICIDADE

De acordo com o Fantástico, o Conselho Tutelar afirmou nunca ter recebido denúncias formais das famílias envolvidas. A conselheira Nadyelle Pereira destacou a dificuldade de contato com os responsáveis: “Nunca chegou ao conselho nenhuma denúncia dos próprios pais. Não conseguimos contato com eles, e gostaríamos que a família se manifestasse.”

Leia também: CPMI será instalada nesta semana para investigar fraude do INSS

PUBLICIDADE

Natural de Cajazeiras (PB), cidade com cerca de 70 mil habitantes, Hytalo iniciou a carreira dando aulas de dança em praças públicas e ganhou popularidade ao gravar vídeos com adolescentes. O sucesso nas redes sociais impulsionou sua mudança para João Pessoa, onde passou a ostentar carros de luxo e imóveis de alto padrão.

Ex-funcionários relatam que o influenciador movimentava grandes quantias em espécie e joias — alegações negadas pela defesa de Hytalo Santos. O caso segue sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba e demais órgãos competentes.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Prefeita de Eirunepé é alvo de alerta fiscal do TCE-AM por descumprir Lei de Responsabilidade

Entre as informações não prestadas estão dados essenciais sobre a meta bimestral de arrecadação.

há 22 minutos

Polícia

Polícia prende suspeito de atirar em cantor amazonense e criança de 4 anos em Manaus

O policial militar suspeito dos disparos também responde a processo administrativo disciplinar na corporação.

há 24 minutos

Manaus

Jogo de ”gaymada” termina em briga generalizada em Manaus; veja vídeo

De acordo com testemunhas, o desentendimento começou entre dois participantes.

há 36 minutos

Brasil

Embaixada dos EUA no Brasil chama Moraes de “tóxico”

Departamento de Estado e Embaixada fazem nova postagem sobre ministro.

há 37 minutos

Amazonas

Presidente do TCE-AM destaca importância estratégica de trazer o SINAOP ao Norte: “valorização da nossa realidade”

O 21º Simpósio Nacional reúne especialistas no TCE-AM.

há 48 minutos