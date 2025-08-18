Hytalo Santos pagava de até R$ 3 mil para os pais dos menores que moravam com ele

Notícias do Brasil – Investigações em andamento apontam que o influenciador Hytalo Santos pagava aos pais de adolescentes uma espécie de “mesada” para que os filhos morassem com ele e participassem das gravações publicadas nas redes sociais. Segundo apuração, os valores variavam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil.

De acordo com o Fantástico, o Conselho Tutelar afirmou nunca ter recebido denúncias formais das famílias envolvidas. A conselheira Nadyelle Pereira destacou a dificuldade de contato com os responsáveis: “Nunca chegou ao conselho nenhuma denúncia dos próprios pais. Não conseguimos contato com eles, e gostaríamos que a família se manifestasse.”

Natural de Cajazeiras (PB), cidade com cerca de 70 mil habitantes, Hytalo iniciou a carreira dando aulas de dança em praças públicas e ganhou popularidade ao gravar vídeos com adolescentes. O sucesso nas redes sociais impulsionou sua mudança para João Pessoa, onde passou a ostentar carros de luxo e imóveis de alto padrão.

Ex-funcionários relatam que o influenciador movimentava grandes quantias em espécie e joias — alegações negadas pela defesa de Hytalo Santos. O caso segue sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba e demais órgãos competentes.