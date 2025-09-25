Ibama aprova última etapa para exploração de petróleo na Foz do Amazonas

Notícias do Brasil – O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aprovou a Avaliação Pré-Operacional (APO) realizada na Foz do Amazonas, na Margem Equatorial, no litoral do Amapá. Essa etapa é a última antes da autorização oficial para exploração de petróleo na região.

O teste, feito em agosto, simulou planos de emergência e de proteção à fauna da Petrobras em caso de acidentes durante perfurações em águas profundas. A mobilização contou com mais de 400 profissionais, além de uma sonda, três helicópteros, seis embarcações para contenção e recolhimento de óleo, um avião e unidades especializadas no atendimento à fauna em Belém e no Oiapoque.

Embora tenha considerado o exercício aprovado, o parecer técnico do Ibama determinou ajustes, como a realização de um novo simulado voltado à proteção de animais. A exigência, no entanto, não suspende a continuidade do processo de licenciamento.

A Margem Equatorial é apontada pela indústria do petróleo como uma nova fronteira de exploração, com grande potencial produtivo. O bloco marítimo FZA-M-59 está localizado a 175 km da costa do Oiapoque.

A iniciativa, porém, enfrenta críticas de ambientalistas, que alertam para os riscos ambientais e apontam contradição com a política de transição energética, cujo objetivo é reduzir a dependência de combustíveis fósseis e ampliar o uso de fontes renováveis de energia.