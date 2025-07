IBGE comete erro e inverte MT e MS, além de excluir o Acre de mapa institucional

Notícias do Brasil – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (22/7) uma arte institucional em que comete dois erros graves de representação geográfica: inverteu a posição dos estados de Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS) e apagou o estado do Acre do mapa do Brasil.

A imagem foi publicada nas redes sociais oficiais do órgão e teve ampla repercussão negativa entre usuários. O conteúdo destacava a atuação do instituto nas regiões do país com o título “IBGE está onde o Brasil está”, mas a falha de georreferenciamento chamou mais atenção do que a mensagem pretendida.

Na arte, MT aparece ao sul e MS ao norte, invertendo completamente a posição real dos estados na região Centro-Oeste. Já o Acre foi simplesmente removido do território brasileiro, aparecendo totalmente ausente no contorno do mapa.

Após a repercussão, o IBGE retirou a publicação do ar. O instituto ainda não se pronunciou oficialmente sobre o erro até o momento da publicação desta matéria.